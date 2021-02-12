الامارات | «طرق دبي» تضيف 31 كيلومتراً إلى مسارات الدرّاجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تضيف 31 كيلومتراً إلى مسارات الدرّاجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تعتزم إضافة ما يقارب 31 كيلومتراً إلى مسارات الدرّاجات الهوائية في ثلاث مناطق حيوية بدبي، تمثل نقاط جذب للزائرين والمقيمين، بحلول 2025.

وشدّدت على ضرورة التقيد بقواعد السلامة العامة خلال استخدام مسارات الدرّاجات الحالية، المتوافرة في كل أنحاء الإمارة.

وذكر موقع الهيئة أن المسارات المزمع إنشاؤها ستتوزع على منطقة جميرا ومنطقة مركز دبي المالي العالمي ومنطقة مشرف.

ويأتي تنفيذ المسارات ضمن مشروع يطبق على مراحل، بهدف توفير بدائل مناسبة تشجع السكان والسائحين في الإمارة على اتباع نظام حياة صحي، بممارسة الرياضات المختلفة، مثل ركوب الدراجات الهوائية. كما يأتي في إطار خطة شاملة وضعتها الهيئة لتأسيس بنية تحتية تسمح باستخدام الدراجات الهوائية وسيلة صديقة للبيئة في التنقل والوصول الى مواقع النقل الجماعي.

وذكرت الهيئة أن مسار منطقة جميرا سيمتد على مسافة 16 كيلومتراً بمحاذاة شاطئ كورنيش جميرا، وبموازاة ممرات الجري والمشاة الموجودة حالياً، لينتهي الربط بمسارات الدراجات الهوائية الحالي عند شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

أمّا مسار منطقة مركز دبي المالي العالمي، فيبلغ طوله 6.8 كيلومترات، ويمتد من بوليفارد محمد بن راشد ويتصل بمسار الدراجات الحالي على شارع جميرا، ويمرّ بمنطقة مركز دبي المالي وشارع الثاني من ديسمبر.

وأشارت الهيئة أيضاً إلى أن طول مسار الدراجات الهوائية في منطقة مشرف سيبلغ ثمانية كيلومترات، ويربط منطقة الخوانيج بمنطقة الورقاء عبر شارع الشيخ زايد بن حمدان وشارع طرابلس.

وحدّدت الهيئة مجموعة من إرشادات السلامة الواجب الالتزام بها خلال استخدام مسارات الدراجات الهوائية، تتضمن وجوب سير راكبي الدراجة الهوائية باتجاه حركة المرور دائماً، وليس العكس، والالتزام بمسار الدراجة المحدد، وبالتعليمات الواردة في اللوحات الإرشادية على المسار، وعدم استخدام مضمار الدراجات الهوائية لغير الغرض المخصص له.

وكانت الهيئة قد افتتحت، مطلع الشهر الجاري، جسراً للمشاة والدرّاجات الهوائية على شارع رأس الخور، بطول 475 متراً، وعرض خمسة أمتار، يعمل على تسهيل حركة وتنقل المشاة بين جانبي شارع رأس الخور، ويربط مسار الدراجات القادم من منطقة الخوانيج ومشرف والورقاء بمنطقة المدينة العالمية وسوق التنين الصيني.

يُذكر أن دليل تصميم المشاة ومسار الدراجات الصادر عن الهيئة حدد معدل سرعات الدراجات الهوائية بـ25 كلم/‏‏الساعة كسرعة قياسية.

سرعات الدرّاجات الهوائية

- 20 كم/‏‏الساعة في المسارات ضمن المناطق الحضرية داخل المدينة، بما فيها المسارات المشتركة مع المشاة.

30 كم/‏‏الساعة في مسارات الدراجات الهوائية للهواة في مناطق ميدان والورقاء وند الشبا.

- دون تحديد سرعة في مضامير التدريب على المسارات الخارجية في منطقة سيح السلم والقدرة، مع التزام الدراجين بتعليمات السلامة.

À 30 كم/‏‏الساعة في مناطق التنقل المرن: القصيص والكرامة والمنخول.

4 اشتراطات

- يجب على قائد الدراجة الهوائية ارتداء خوذة واقية وسترة عاكسة.

- لا يسمح باستخدام السماعات الثنائية أثناء قيادة الدراجة الهوائية.

- لا يسمح باستخدام الإضاءة المتقطعة (فلاش)، بل يجب استخدام إضاءة ثابتة.

- يجب المحافظة على نظافة مضمار الدراجات الهوائية، ورمي المخلفات في الحاويات الخاصة.

تنفيذ المسارات يأتي ضمن مشروع يهدف إلى التشجيع على اتباع نظام حياة صحي.

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