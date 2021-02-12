«خيرية الشارقة»: مساعدات سكنية لـ 1544 مستفيداً بقيمة 16.4 مليون درهم خلال 2020

ابوظبي - سيف اليزيد - قدمت جمعية الشارقة الخيرية خلال العام 2020 مساعدات سكنية لصالح 1544 مستفيداً بتكلفة بلغت 16.4 مليون درهم شملت ترميم وتأثيث منازل عدد من الحالات غير القادرة، إلى جانب التكفل بسداد الرسوم الإيجارية عن آخرين من المتعثرين في السداد، وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من المتبرعين أصحاب القلوب الرحيمة.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية أن العام الماضي شهد تنفيذ العديد من المساعدات والمبادرات الهامة لتعزيز مسيرة عمل الجمعية ومواصلة الجهود في دعم الأسر المتعففة ضمن برامج المساعدات المقطوعة لينعكس ذلك إيجابا عليهم ويحقق لهم الاستقرار، لافتاً إلى أن برامج المساعدات السكنية تضمن تأثيث مساكن بالأجهزة المنزلية والأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية، إلى جانب التكفل بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه وسداد المستحقات المتأخرة.