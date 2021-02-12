بارك لقرقاش ونسيبة وسام «الاتحاد».. طحنون بن محمد: نُثمّن كل جهد مخلص

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

ثمّن سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الجهود المخلصة، والبذل والعطاء في خدمة قضايا الوطن، وصون مصالحه، وترسيخ المنجزات في المجالين الدبلوماسي والثقافي.

وبارك سموه لمعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس الدولة، تكريمهما بوسام «الاتحاد»، تقديراً وعرفاناً لما قدماه للوطن.

وقال سموه، في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «نُثمّن عالياً كل جهد مخلص لا يرى إلا صالح الوطن، ونبارك للدكتور أنور قرقاش، والدكتور زكي نسيبة تكريمهما بوسام «الاتحاد»، تقديراً لما قدماه من بذل وعطاء في خدمة قضايا الوطن وصون مصالحه، وترسيخ منجزات قادته في المجالين الدبلوماسي والثقافي».