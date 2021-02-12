وسائل إعلام دولية: الإمارات مركز للعلوم والمعارف الفضائية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

استحوذ نجاح دولة الإمارات في الوصول إلى كوكب المريخ، ودخول «مسبار الأمل» إلى مداره حول الكوكب الأحمر على اهتمام أهم الصحف والمحطات العالمية، التي تابعت عن كثب هذه السابقة التاريخية التي تعزز مكانة الإمارات المتنامية مركزاً للعلوم والمعارف الفضائية.

بي بي سي: نجاح الإمارات

وصف تقرير إخباري للموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» وصول «مسبار الأمل» إلى المدار المحدد له حول كوكب المريخ يوم الثلاثاء باللحظة التاريخية التي ستذكر بوضوح نجاح دولة الإمارات في مهمتها الاستكشافية العلمية للكوكب الأحمر، عبر وصول مسبارها إلى مداره.

وأشار إلى أن مشروع مسبار الأمل يعد المهمة الأولى التي تصل المريخ بين 3 مهمات استكشافية أخرى تسعى خلال الشهر الجاري إلى الوصول لمدار كوكب المريخ.

وتناول التقرير مجموعة من المعلومات الفنية المتعلقة بمسبار الأمل، لافتاً إلى أن المسبار تحرك في رحلته للوصول للكوكب الأحمر بسرعة تزيد عن 121 ألف كيلو متر في الساعة، ليشغل في المرحلة الأصعب نظام محركات الدفع العكسي، الذي طوره فريق العمل الإماراتي، لمدة 27 دقيقة حتى تم التقاطه بواسطة جاذبية المريخ، بعد تقليل سرعة اقترابه من المريخ إلى نحو 18 ألف كيلومتر في الساعة للدخول للمدار.

واستعرض التقرير لحظات الترقب التي عاشها فريق العمل في مركز التحكم في المسبار في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، موضحاً أن الإشارة تستغرق 11 دقيقة كي تصل من المسبار، وهو ما استوجب أن يتمتع مسبار الأمل بالاستقلالية لإكمال مناورته.

وحول الأهمية العلمية للمسبار ذكر التقرير أن مسبار الأمل، سيقدم صورة شاملة غير مسبوقة من مداره حول الكوكب الأحمر، والذي سيقدم على حد تعبير الموقع صوراً رائعة للكوكب الأحمر بصفة منتظمة.

وفي وصف للأهمية التي يمثلها المسبار لدولة الإمارات، ذكر التقرير أن مهمة مسبار الأمل هي مصدر إلهام لشباب الإمارات والشباب العربي عموماً لدراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المدارس، وعلى مستويات التعليم العالي.

وذكر التقرير أن مهمة المسبار كانت قد بدأت قبل ست سنوات لتؤتي ثمارها الآن وتصل كوكب المريخ في العام الذي تحتفل فيه الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيس اتحادها قبل خمسين عاماً.

«نيويورك تايمز»: المريخ يرحب بـ«الأمل»

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً تناولت فيه نجاح دولة الإمارات بأن تصبح أول دولة عربية والخامسة عالمياً في الوصول إلى كوكب المريخ، وذلك بعد نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول الكوكب الأحمر.

وأرفقت الصحيفة مع التقرير صوراً تظهر لحظات الاحتفال بنجاح المشروع وتزيين عدد من المباني والمعالم البارزة ليلاً باللون الأحمر، تماهياً مع لون كوكب المريخ، مع نجاح دولة الإمارات في أن تصبح ثالث دولة في العالم تصل المريخ من المحاولة الأولى، بعد رحلة امتدت حوالي سبعة أشهر بعد انطلاقه نحو الفضاء الخارجي في يوليو 2020 وقطعه 493.5 مليون كيلومتر حتى وصوله الكوكب الأحمر.

وأشار التقرير إلى الأجهزة العلمية المتقدمة التي يحملها المسبار، والتي طورها فريق عمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ستعمل طوال المهمة على جمع 1000 جيجابايت من البيانات الجديدة التي سيوفرها في متناول أكثر من 200 مؤسسة علمية وبحثية حول العالم دون مقابل للمساهمة في تعزيز المعرفة البشرية، وتمكين المجتمع العلمي العالمي.

ذا فيرج: الإمارات تصنع التاريخ

تابع موقع ذا فيرج عن كثب لحظات نجاح المسبار الإماراتي في الوصول إلى كوكب المريخ يوم الثلاثاء، مشيراً في تقرير له أن هذا النجاح يضع الإمارات ضمن مجموعة صغيرة من أكبر قوى قطاع الفضاء الذين أرسلوا مركبات فضائية لدراسة الكوكب الأحمر.

وأشار التقرير إلى المرحلة القادمة من المهمة، والتي سيقضي فيها المسبار عامين في التقاط صور شاملة للكوكب لفهم غلافه الجوي، وتغيرات الطقس.

قصة نجاح

نقلت شبكة «سي إن إن» خبر وصول أول مهمة لدولة الإمارات إلى المريخ يوم الثلاثاء، ودخولها مدار الكوكب الأحمر بنجاح من المحاولة الأولى، بتفاصيلها كافة.

ونشرت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية تغطية إخبارية مفصلة على موقعها الإلكتروني حول نجاح مسبار الأمل الإماراتي في الوصول إلى مدار المريخ.

وذكرت الصحيفة أن الإمارات أصبحت أول دولة عربية ترسل مركبة فضائية إلى المريخ بعد وصول مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 إلى كوكب المريخ بنجاح بعد دخوله مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر بمناورة غير مسبوقة على مستوى المهام الفضائية نجحت في خفض سرعته باستخدام محركات الدفع الست الموجودة على متنه في وقت متزامن.