غباش يبحث التعاون مع رئيس الجمعية الوطنية الكورية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي بارك بيونغ سوك رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية «البرلمان» والوفد المرافق له، سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وأكد معاليه أهمية استمرار الزيارات الرسمية والدبلوماسية بين البلدين، خاصة أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا ترتبطان بعلاقات استراتيجية، ولهما مشاريع ناجحة ونموذجية على مستوى المنطقة في محطات لتوليد الطاقة النووية كمشروع «براكة»، وهو أكبر مشروع للطاقة النووية السلمية بالعالم.

كما تقدم معالي غباش بالشكر لرئيس الجمعية الوطنية الكورية على تأكيد مشاركة الجانب الكوري في معرض إكسبو دبي 2020.

وأكد معالي بارك بيونغ سوك الحرص على تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات في المجالات كافة، خصوصاً في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية، مشيراً إلى ضرورة أهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين الجانبين، من أجل خلق تعاون مشترك وتنسيق الرؤى، وتوحيد الجهود في مختلف الفعاليات البرلمانية.

كما هنأ معاليه الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة نجاح وصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ، والذي يعتبر انطلاقة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وفي ختام جلسة المباحثات، قدم معالي رئيس الجمعية الوطنية الكورية دعوة رسمية لمعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لزيارة جمهورية كوريا.