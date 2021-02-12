«دبي القضائي» يستقبل وفداً من القضاء الأردني والأمم المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

زار وفد مشترك رفيع المستوى يمثّل القضاء العسكري في المملكة الأردنية الهاشمية، ووكالات تابعة للأمم المتحدة، معهد دبي القضائي، وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة، وآخر المستجدات والتطورات في مجال التدريب والتأهيل. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون مع الجهات المعنية في الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية.

وكان في استقبال الوفد القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، في حين ترأس الوفد القضائي الأردني مدير القضاء العسكري، النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد قاضي عسكري حازم عبدالسلام المجالي، والمقدم قاضي عسكري الدكتور موفق التيار المساعيد رئيس محكمة أمن الدولة، والمقدم قاضي عسكري، جهاد أفيوني رئيس دائرة التدريب القضائي والتعاون القضائي الدولي. وضم وفد الأمم المتحدة كلاً من: القاضي الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والقاضي علي يونس خبير منع الجريمة والعدالة الجنائية بمقر رئاسة المكتب بفيينا.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي: «تأتي زيارة الوفد الأردني إلى المعهد ضمن برنامج شامل من الزيارات والأنشطة السنوية التي نقوم بها طوال العام، بهدف التعاون والتنسيق وتبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات المعنية في العديد من الدول حول العالم».