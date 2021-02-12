«محمد بن راشد للمعرفة» تناقش أهداف التنمية المستدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظّم «ملتقى المتخصصين العرب»، المبادرة التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع «لينكد إن»، عدداً من ورش العمل التفاعلية الافتراضية، ناقش خلالها مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، وذلك سعياً نحو تعميم الفائدة ونقل خبرات المتخصِّصين لموظفي الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وبهدف توفير مِنَصَّةٍ تجمع المتخصِّصين العرب من كل مكان في العالم، لتوطيد أواصر التعاون المشترك فيما بينهم وبين الجهات الباحثة عن الخبرات في شتى المجالات.

وتفصيلاً، عقدت المبادرة ورش عمل افتراضية حول «الاستدامة»، قدَّمهما الدكتور مالك الرفاعي، المدير العام - الحكمة للاستشارات الإدارية، لموظفي مؤسسة دبي للإعلام ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وناقشت الورش مفاهيم الاستدامة والتنمية المستدامة، ومبادئ ومؤشرات وأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الاستدامة المؤسسية.

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن المؤسسة تسعى ضمن أهدافها الاستراتيجية إلى تنمية رأس المال البشري المعرفي، وتعزيز قيمة الحوارات البنَّاءة التي يقدمها الخبراء والباحثون بهدف نقل معرفتهم وخبراتهم في مختلف المجالات لجميع فئات المجتمع، ما يدعم بناء مجتمعات المعرفة ويوسِّع مساراتها، الأمر الذي تحقِّقه مبادرة «ملتقى المتخصصين العرب»، التي تضم تحت مظلتها نخبة من العقول والخبرات العربية بكافة القطاعات، ممن تم اختيارهم بعناية لتقديم الاستشارات والنقاشات، ونشر الوعي العلمي والعملي بعناصر التنمية المستدامة، في أوساط الجهات الحكومية بجميع إمارات الدولة.