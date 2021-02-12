الامارات | شرطة دبي تشترط «مسحة الأنف» لاستقبال المتعاملين في مراكزها

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تشترط «مسحة الأنف» لاستقبال المتعاملين في مراكزها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد فريق إدارة الأزمات والكوارث بالقيادة العامة في شرطة دبي عدداً من الإجراءات الاحترازية الجديدة، لتعزيز السلامة العامة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

وتضمنت الإجراءات اشتراط إجراء مسحة الأنف «PCR» للمتعاملين الراغبين في زيارة مبنى القيادة العامة، والإدارات العامة، ومراكز الشرطة، ومراكز إسعاد المتعاملين، قبل 48 ساعة من موعد الزيارة.

واستثنت من الشرط المتعاملين الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا.

وأعلنت بدء العمل بالإجراء الجديد اعتباراً من غد.

وحثت المتعاملين على استخدام الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، واستخدام مراكز الشرطة الذكية «SPS»، التي تقدم خدماتها دون تدخل بشري على مدار الساعة.

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