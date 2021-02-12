الامارات | 3525 إصابة جديدة بـ «كورونا» و18 حالة وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3525 إصابة جديدة بـ «كورونا» و18 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 180 ألفاً و340 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 3525 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 339 ألفاً و667 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 18 شخصاً من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 974 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3734 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم من المرض.

وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 319 ألفاً و787 حالة.

من جانب آخر، أعلنت الوزارة عن تقديم 107 آلاف و550 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها أربعة ملايين و792 ألفاً و208 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 48.45 جرعة لكل 100 شخص.

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