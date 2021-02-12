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الامارات | بلدية الفجيرة تخالف 13 منشأة غذائية الشهر الماضي

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سمية الحمادي - الفجيرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الفجيرة تخالف 13 منشأة غذائية الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، أن البلدية خالفت 13 منشأة غذائية ووجهت 70 إنذاراً لمنشآت أخرى، الشهر الماضي، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار فيروس . وأضاف أن البلدية تنفذ حملات وجولات تفتيش يومية على المنشآت الصحية والغذائية في الإمارة، في إطار حرصها على متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيق التدابير الوقائية، حرصاً على صحة السكان. وتابع الأفخم أن البلدية اتخذت إجراءات إضافية لتعزيز التدابير الوقائية في المرافق العامة، خصوصاً شواطئ الإمارة والمناطق التابعة لها والحدائق العامة، مشيراً إلى إطلاق حملات مستمرة لتوعية مرتادي هذه الأماكن بأهمية التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والالتزام بالتدابير الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلاتهم ومجتمعهم من الإصابات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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