الامارات | شرطة أبوظبي تُحيل الى نيابة الأزمات والكوارث 1688 مخالفة لقرار منع وتقييد التجمعات الاحتفالية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تُحيل الى نيابة الأزمات والكوارث 1688 مخالفة لقرار منع وتقييد التجمعات الاحتفالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة أبوظبي 1688 محضر مخالفة وأحالتها إلى نيابة الطوارئ والأزمات، و47 شخصًا ممن قاموا بالدعوة لتجمعات احتفالية و 1641 مشاركًا فيها، خالف مرتكبوها قرار النائب العام بمنع وتقييد التجمعات و الإحتفالات،

كما ضبطت 11 عرسًا مخالفًا وإحالتهم إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث تطبيقًا لقرار منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات العامة أو الخاصة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة "العزب" بإمارة أبوظبي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأهابت نيابة الطّوارئ والأزمات والكوارث وشرطة أبوظبي بالجمهور التقيد بالتعليمات الوقائية والالتزام بالاجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة للحد من انتشار مرض كوفيد 19، حرصا على صحتهم وحتى لايقعون تحت طائلة القانون والعقوبات التى تقضى بالغرامة 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة والتنظيم و5 آلاف درهم لكل من شارك.

وأكدت نيابة الطّوارئ والأزمات والكوارث وشرطة أبو ظبى على أهمية تكاتف جميع أفراد المجتمع لدعم ومؤازرة جهود الجهات المختصة لمكافحة انتشار العدوى، داعين الجمهور إلى المسارعة بالإبلاغ عن أية تجمعات أو مخالفات للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية وسرعة التواصل مع (خدمة أمان) على الرقم المجاني 8002626 والرسائل النصية 2828 أو البريد الإلكتروني [email protected]، او ابلاغ النيابة العامة عبر تطبيق مجتمعى آمن المتاح على موقعى ابل ستور وجوجل بلاي، حفاظًا على سلامة جميع أفراد المجتمع.

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