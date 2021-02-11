الامارات | الأرصاد يناشد قائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يناشد قائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظرا لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحيانا على معظم المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 23:00 من مساء اليوم وحتى الساعة 12:00 من يوم غد الجمعة.

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