الإمارات تؤكد أهمية أمن واستقرار منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والمنطقة العربية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي أن دولة الإمارات ترفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول، وتؤكد أهمية احترام سيادة القانون والالتزام بالمواثيق الدولية، وأمن واستقرار منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والمنطقة العربية. جاء ذلك، خلال مشاركة معاليها في فعاليات «منتدى فيليا 2021» الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا اليوم لبحث التطورات والقضايا الإقليمية في المنطقة، وفي منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، على مستوى وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية اليونان وجمهورية قبرص، وجمهورية فرنسا.

وقالت معاليها إن الاجتماع يأتي في ظل تزايد حجم التحديات والأزمات التي تواجه المنطقتين، والذي يتطلب منَّا عملاً جماعياً جاداً ‏وزيادة في التعاون والتنسيق والتعامل معها بعقلانية وحكمة واتزان لإرساء أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام، بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا.

وأوضحت معاليها أن أحد أهم التحديات التي يواجهها العالم هي أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن دولة الإمارات كانت منذ بداية ظهور الجائحة حريصة على تأكيد تضامنها الإنساني مع دول العالم أجمع في التعامل مع هذه الجائحة، وأن هذه الأزمة تحتاج إلى زيادة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود لتجاوز التحديات والحفاظ على سلامة المجتمع، وفي هذا الإطار قدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 1760 طناً من المساعدات لأكثر من 129 دولة، استفاد منها نحو 1.7 مليون من العاملين في المجال الطبي.

وأكدت معاليها أن الإمارات العربية المتحدة كدولة محبة للسلام ستواصل مساعيها الرامية لنشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب وتغليب لغة الحوار والعقل فيما بينها وأنه لا يمكن التسامح والتهاون مع التطرف والارهاب بأشكاله كافة. ونوهت إلى أن دولة الإمارات تجدد دعمها لتحقيق واستدامة الاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن حجم التنسيق المشترك في هذا المنتدى يؤكد وجود الإرادة السياسية المشتركة لتجاوز التحديات الموجودة على الساحتين الإقليمية والدولية بشكل فعال وإيجابي.



