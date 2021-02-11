الامارات | شرطة دبي تخالف صاحب محل ورواده لهذا السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تخالف صاحب محل ورواده لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حررت شرطة دبي بالتعاون مع دائرة التنمية الإقتصادية مخالفة 5000 درهم لصاحب محل أقام تجمعاً دون مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما وقعت غرامة 3000 درهم على كل مشارك في التجمع لعدم الإلتزام بالتدابير الاحترازية منها ارتداء الكمامة.

وكانت شرطة دبي حررت أمس مخالفات بقيمة 50 ألف درهم لمنظم حفل خاص بشقته دون أن يلتزم هو وضيوفه بإجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية منها ارتداء الكمامة، وتم تغريم كل مشارك 15 ألف درهم، وذلك بفضل تعاون من افراد الجمهور يساهمون في الإبلاغ عن تلك المخالفات في إطار مشاركة مجتمعية فاعلة للحد من انتشار الفيروس وضبط المخالفين.

وجاء ذلك بعد يوم من قيام الشرطة، بالتعاون مع دائرة السياحة، بإغلاق مخيم صحراوي قام بتنظيم تجمع دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد في الإمارة.

وأوضحت القيادة العامة بشرطة دبي، أنه جرى فرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم على المنظم وغرامة بقيمة 15 ألف درهم لكل مشارك.

كما حررت شرطة دبي بالتعاون مع "دائرة السياحة" مخالفات بقيمه 50 الف درهم لعدد من الأشخاص أقاموا حفلة خاصة على متن يخت تجاري من دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتم ايقاف رخصة الجهة المشغلة لليخت لمدة شهر.

ودعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، عبر الاتصال بالرقم المجاني 901 أو عبر خدمة «عين الشرطة» المتوافرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية.

وأكدت أنها خصصت الرقم 901 وخدمة «عين الشرطة» من أجل تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في إطار حرصها المستمر على سلامة المجتمع وحمايته، مشيرةً إلى أن الجميع مسؤول وشريك في دعم الجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز الإجراءات الاحترازية، من خلال حرصهم على الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضحت أن مركز الاتصال 901 المخصص للحالات غير الطارئة يستقبل البلاغات المُقدمة من أفراد الجمهور من خلال موظفين مُختصين، يعملون على مدار 24 ساعة، ويحرصون على سرعة الاستجابة للحالات والبلاغات.

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