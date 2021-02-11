الامارات | تحويل الدراسة في المدارس والحضانات بالشارقة إلى التعليم عن بعد بنسبة 100%

شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل الدراسة في المدارس والحضانات بالشارقة إلى التعليم عن بعد بنسبة 100% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، تعليق الدراسة في المدارس، ودور الحضانة على النطاق الحكومي والخاص بالإمارة، وتحويلها من نظام التعليم التقليدي الحضوري، إلى نظام التعليم عن بعد بنسبة 100%، لفئة الطلبة، وذلك حتى نهاية شهر فبراير الجاري، مع مراقبة ‏ آخر التطورات‏ والمستجدات، وتقييم نتائج ‏ مؤشرات الوضع الصحي في الإمارة.

وأوضح الفريق المحلي أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمراراً لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها الطلبة والطالبات، وحرصها على صحتهم وسلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد، لضمان لضمان الأمن الصحي الشامل.

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