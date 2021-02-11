الامارات | شرطة دبي: مسحة الأنف شرط استقبال المتعاملين في مراكزنا

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي: مسحة الأنف شرط استقبال المتعاملين في مراكزنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي، متمثلة في فريق إدارة الأزمات والكوارث، عدداً من الإجراءات الاحترازة الجديدة، سعياً منها لتعزيز السلامة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر اشتراط وجود شهادة مسحة الأنف PCR لدى المتعاملين الراغبين في زيارة مبنى القيادة العامة والإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومراكز سعادة المتعاملين، وكل المرافق التابعة لشرطة دبي، مأخوذة قبل 48 ساعة من موعد الزيارة، فيما يستثنى من هذا الشرط جميع المتعاملين الحاصلين على جرعتي لقاح فيروس كورونا.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أن هذا الاجراء الاحترازي سيتم العمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 13 فبراير 2021، ويأتي في إطار تعزيز السلامة العامة للموظفين والمراجعين على حد سواء.

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