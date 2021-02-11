رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الهندي في ضحايا انهيار الكتلة الجليدية

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى فخامة رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند وذلك في ضحايا انهيار الكتلة الجليدية شمالي الهند.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة رئيس جمهورية الهند.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية مماثلتين إلى دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.