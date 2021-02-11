الامارات | محمد بن راشد يأمر بتمديد مهلة البناء للأراضي الممنوحة للمواطنين من حكومة دبي 3 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يأمر بتمديد مهلة البناء للأراضي الممنوحة للمواطنين من حكومة دبي 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتمديد المهلة المحددة للبناء على قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين من حكومة دبي لأغراض السكن الخاص، وذلك لمدة ثلاث سنوات إضافية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المُهلة السابقة.

وتُعد هذه المهلة الثانية التي يأمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتمديد فترة السماح للمواطنين لبناء الأراضي الممنوحة لهم لأغراض السكن الخاص، حيث كان سموه قد أمر في العام 2018 بتمديد مهلة البناء لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير كافة مقومات الراحة للمواطنين وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم بأسلوب لا يضع ضغوطاً على كاهلهم ويعينهم على تعزيز استقرارهم الأسري والمجتمعي.

ويتيح قرار سموه تمديد المهلة الفرصة للمواطنين لتشييد مساكنهم الخاصة بأسلوب مناسب يكفل لهم ولأسرهم أعلى مستويات الراحة، في إطار عناية سموه الدائمة بتوفير كافة المقومات التي تضمن للمواطنين السعادة وتكفل لهم أفضل أشكال الحياة الكريمة.

وأكد مدير عام بلدية دبي المهندس داوود الهاجري، أن البلدية ستبدأ على الفور تنفيذ قرار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقال: "لطالما عملت قيادتنا الرشيدة على إيجاد وتوفير المعطيات الكفيلة بتعزيز سعادة أبناء الوطن وإتاحة كل ما يعينهم على بناء مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، وتكمن أهمية هذا القرار في أنه سيعطي المستفيدين متسعاً من الوقت لترتيب إجراءات بناء مساكنهم الخاصة بكل أريحية ضمناناً لاستقرار أسرهم النفسي والاجتماعي.

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