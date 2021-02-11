الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الهندي في ضحايا انهيار الكتلة الجليدية

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الهندي في ضحايا انهيار الكتلة الجليدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى رئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند وذلك في ضحايا انهيار الكتلة الجليدية شمالي الهند.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة رئيس جمهورية الهند.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية مماثلتين إلى دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

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