"الفجيرة الثقافية" تطلق شعار "مسبار الأمل فخر العرب" على خطتها لعام 2021

أعلنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية عن إطلاق خطتها الاستراتيجية لعام 2021 تحت شعار "مسبار الأمل فخر العرب"، وذلك احتفاءً بنجاح المسبار في الوصول إلى مداره حول المريخ، وتتويجاً للإنجاز التاريخي المتمثل بأول مهمة عربية إلى الفضاء العميق لاستكشاف الكوكب الأحمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية لعام 2021 الذي عقد مساء أمس الإثنين في مقر الجمعية بالفجيرة، بحضور سعادة خالد الظنحاني رئيس مجلس الإدارة، وهدى الدهماني نائب الرئيس، وسعيد الكياني المدير المالي، وفاخرة بن داغر المدير التنفيذي للسعادة والإيجابية، وسليمة المزروعي مديرة الإعلام والاتصال.

ورفع سعادة خالد الظنحاني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة للدولة وشعب الإمارات، والأمة العربية، بهذه المناسبة، مؤكداً أن بلوغ مسبار الأمل الإماراتي المريخ هو نجاح عربي مؤزر، وإنجاز تاريخي رأى النور بفضل إيمان دولة الإمارات قيادة وشعباً بقيمة التقدم العلمي في صنع الريادة.

وقال: "إن صناعة التاريخ مهمة يقودها وينجح فيها أصحاب العزم وعشاق الريادة وكل من تعلقت هممهم بكلمة اللا مستحيل، ومسبار الأمل الإماراتي حقق معادلة اللامستحيل بنجاح، وقد وضع العرب بفضل هذه التجربة الفضائية الرائدة بقيادة الإمارات، بصمة ثابتة في عوالم اكتشاف الكواكب".

وذكر أن مسبار الأمل الذي قادته الإمارات نحو الفضاء الرحب أعاد لنا الأمل في لم شمل البيت العربي في محافل الريادة والتألق العلمي وبرهن أن للعرب همم وبصمات وخبرات وطاقات تصنع المفارقات، وقد مثل مسبار الأمل برهاناً ساطعاً بأن نجم المعرفة العربي في عز عطائه وعنفوان شبابه.