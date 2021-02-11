تكنولوجيا شنايدر تشغل أحد أفضل مستشفيات علاج العقم بالمملكة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بدون توقف

: وقع مستشفى الدكتور سمير عباس بجدة، الرائد في علاج العقم بالمملكة، اتفاقية تاريخية مع شركة شنايدر إلكتريك الرائدة عالمياً في مجال إدارة الطاقة والأتمتة، لتغطية خدمات المعدات الكهربائية التي تخدم مختبر التلقيح الاصطناعي بالمستشفى؛ وذلك باستخدام برنامج (استكشاف الأعطال وإصلاحها عن بُعد EcoStruxure Asset Advisor) المتطور من شنايدر إلكتريك، والذي يتيح للمستشفى نهجاً استباقياً للصيانة التنبؤية، مما يضمن صيانة المعدات الكهربائية للمختبر وتشغيلها على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف.

ويتميّز مستشفى الدكتور سمير عباس الخاص والذي يضم 170 سريراً بتقنيات المساعدة على الإنجاب (ART) وصحة المرأة. وتأسس المستشفى قبل ثلاث سنوات من قبل الدكتور سمير عباس، الرائد في مجال علاج العقم وتقنيات الإنجاب المساعدة، بخبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً في مجال علاج العقم. وكان الدكتور عباس أول شخص يقوم بتسهيل اختبار طفل أنبوب في العالم العربي والإسلامي في عام 1986. وأجرى الدكتور عباس أيضاً أول عملية إخصاب خارج الرحم ناجحة في المملكة العربية السعودية.

ويجري المستشفى اليوم وعياداته الأربع أكثر من 4000 دورة علاجية للعقم سنوياً، ويستخدم ما يقرب من 35٪ من هذه الدورات أحدث التقنيات الجينية. ويُعتبر مستشفى الدكتور سمير عباس هو المرفق الطبي الوحيد المملوك للقطاع الخاص الذي يوفر منشأة اختبار جيني داخلي، لضمان أعلى مستويات الجودة. ويٌعد المستشفى رائداً في تقنيات الاختبار الجديدة في المنطقة، بما في ذلك الاختبارات الجينية والجزيئية قبل الزراعة وتحليل الكروموسوم. وتٌعد معدلات نجاح عمليات التلقيح الصناعي في المستشفى من بين الأفضل في المملكة.

ويمثل استقرار مصدر الطاقة في المستشفى أمراً ضرورياً للحفاظ على الظروف المثالية في مختبر التلقيح الاصطناعي لتربية الأجنة وتطورها. ستتم صيانة الأنظمة الكهربائية للمختبر من خلال حلول برنامج (EcoStruxure Asset Advisor) من شنايدر إلكتريك، والذي يستخدم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI)وإنترنت الأشياء (IoT) لتوفير مستوى عالٍ من الصيانة التنبؤية التي من شأنها أن تقلل بشكل كبير من التكاليف، وتضمن عدم وجود أي أعطال لهذه المعدات المهمة.

وقال الدكتور سمير عباس : " نحن الاسم الأكثر ثقة في المملكة عندما يتعلق الأمر بعلاج العقم، ونسعى إلى امتلاك التكنولوجيا التي تساعدنا على ضمان عمل كل قطعة من المعدات الكهربائية في المختبر على النحو الأمثل، وبفضل شنايدر إلكتريك، لدينا الآن حل متميّز من شأنه أن يساعدنا في صيانة المعدات بشكل تنبؤي واستباقي، ومعالجة المشكلات قبل وقوعها، وقبل أن تتحول إلى أزمة. وهذا يعني أنه بإمكان موظفينا التركيز على علاج مرضانا".

وستزود شركة شنايدر إلكتريك مستشفى الدكتور سمير عباس أيضاً بعقد خدمة لمدة عامين يتضمن دعماً في الموقع لأي مشاكل كهربائية، من خلال العمل مع طاقم العمليات بالمستشفى، وسيتمكن فريق الخدمة من توقع المشكلات ومعالجتها قبل أن تصبح حوادث خطيرة، وذلك للتخفيف من مخاطر السلامة، وتجنب التوقف غير المخطط له، وتدخلات الصيانة المكلفة. وسيقوم برنامج (EcoStruxure Asset Advisor) بمراقبة وتقييم البيانات من الأصول المتصلة بالإنترنت للمختبر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وسيبلغ فريق الخدمة عند اكتشاف أي حالات عيوب.



ومن جانبه، قال السيد عادل العوامة نائب رئيس الخدمات بشركة شنايدر إلكتريك السعودية: " إن مستشفى الدكتور سمير عباس يُعتبر رمزاً لقطاع الرعاية الصحية الخاصة في المملكة، ويمضي قدماً نحو الأمام. ولقد اتخذوا نهجاً طموحاً بنفس القدر لإدارة عملياته، من خلال الاستفادة من تقنيات الصيانة التنبؤية التي تدعمها تقنية إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، لتحسين كيفية إدارة أجهزة المستشفى على مدار الساعة. وسيضمن برنامج (EcoStruxure Asset Advisor) عدم وجود عمليات إيقاف تشغيل كهربائية غير مخطط لها، وتحسين استخدام الطاقة. إنهم يثبتون بهذا البرنامج أن التكنولوجيا يمكن أن تدعم حتى أكثر العمليات حساسيةً".