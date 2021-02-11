المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يدعم حملة "ليكن خيارك التطعيم" بمبادرة تحفيزية

2 خروف

("ايتوس واير"): تماشياً مع حملة "ليكن خيارك التطعيم" وانطلاقاً من حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتطعيم أكبر شريحة ممكنة بلقاح كوفيد -19 أطلق المكتب مبادرة تحفيزية لتشجيع الأفراد على تلقي جرعات اللقاح، والمساهمة في نشر الرسائل التوعوية التي تحمل حقائق حول أهمية التطعيم مع استمرار اتباع الإجراءات الوقاية من الوباء وصولاً إلى تعافي المجتمع وفق شعار "(#يداً –بيد-نتعافى) .

وتتيح المبادرة لأفراد المجتمع الذين يتلقون جرعات التطعيم مشاركة تجربتهم بأخذ اللقاح عبر حساباتهم الخاصة على منافذ التواصل الاجتماعي، بإضافة قالب خاص على صورهم الشخصية أدرجه المكتب عبر منصاته الإجتماعية، وصمم خصيصا لتمييز الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بعلامة تحمل اللون الأخضر بهدف تشجيع الجميع على تلقي اللقاح.



وتتضمن مبادرة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة نشر العديد من الرسائل التوعوية التي تحمل الحقائق المدعمة بالأدلة الإقناعية بكل اللغات بما فيها الآسيوية تتوافق مع المؤشرات والدراسات الرسمية المتعلقة بنتائج حملة التطعيم لتحفيز الفئات الرافضة لفكرة التطعيم على أخذ اللقاح.

وتقدم المبادرة الإجابات الصحيحة حول تساؤلات الأفراد لمحاربة الشائعات والمعلومات المغلوطة مع الأخذ بتجارب الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بمشاركة الحالة بعد التطعيم دون إهمال مواصلة اتباع الطرق الوقائية كافة التي أقرتها الدولة لتوفير الحماية الكاملة.

وبينما تؤكد المبادرة الأهمية البالغة للتطعيم كونه الطريقة الأمثل للتغلب على كوفيد-19 ، تدعو الأفراد إلى مواصلة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية بما فيها ارتداء الكمامات وممارسة التباعد الجسدي والتعقيم باستمرار، حفاظاً على الصحة العامة.



ووفقاً لسعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تأتي هذه المبادرة إنطلاقاً من حرص المكتب على مؤازرة الجهود الوطنية الوقائية ضد كوفيد -19، وصولاً إلى الشفاء التام وتعزيزاً لدور المكتب في ممارسة واجباته ومسؤولياته الوطنية .

وأكد علاي أهمية تكاثف الجهود ودعم جميع أفراد ومؤسسات المجتمع لحملة "ليكن خيارك التطعيم" للتغلب على الوباء وصولاً إلى المناعة المكتسبة والعودة إلى الحياة الطبيعية، مشيداً بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة كوفيد -19 وتوفير اللقاحات مجاناً لجميع أفراد المجتمع وتسهيل إجراءات تلقي اللقاح .

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة تداعيات كوفيد -19 من خلال تحصين المجتمع باللقاح الذي أثبت فعاليته العالية وضمان توفير الحماية الكافية لجميع الأفراد.

ودعا علاي جميع أفراد المجتمع إلى تلبية نداء الواجب في حماية أنفسهم ومجتمعهم بالإسراع بأخذ اللقاح مشيراً إلى أن المبادرة تساهم في إتاحة مشاركة الأفراد لتجربتهم في التطعيم ليكونوا شركاء في نشر التوعية وتشجيع جميع أفراد المجتمع.

و في الوقت الذي تفوقت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة على العديد من دول العالم في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتوفير ضمانات الحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع، كانت الإمارات سباقة أيضاً في توفير اللقاحات مجاناً لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وتوزيعها على جميع المراكز الصحية في الدولة للسير قدماً في مواجهة تداعيات الوباء على الأفراد والمجتمع وإعادة الحياة الطبيعية ومواصلة الخطى نحو تحقيق الإنجازات.

ويعمل المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة منذ بدء الجائحة يداً بيد مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية ضمن مشاركته مع لجنة إدارة الطوارىء والأزمات والكوارث لمحاربة الوباء المستجد وأطلق العديد من المبادرات التوعوية الداعمة للجهود للوطنية للحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه.

*المصدر: "ايتوس واير"