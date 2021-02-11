محمد بن راشد ومحمد بن زايد: حريصون على التجديد ونقدّر أبناءنا المخلصين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد ووام)

بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى معالي الوزيرين الجديدين في حكومة الإمارات، أمس، اليمين الدستورية، وذلك في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تعديل وزاري مصغّر في الخارجية الإماراتية.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد وشخبوط بن نهيان

وقال سموه: «بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. أجرينا تعديلاً وزارياً مُصغراً في الخارجية الإماراتية، حيث ينضم الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وخليفة شاهين المرر وزيري دولة، ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل مستشاراً دبلوماسياً لرئيس الدولة، وزكي نسيبة للعمل مستشاراً ثقافياً لرئيس الدولة».

محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة المرر

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن حكومة الإمارات حريصة بصورة مستمرة على التغيير والتجديد، وإضافة ملفات وأولويات جديدة، لتكون لها أدوار أكثر فاعلية محلياً وإقليمياً وعالمياً خلال المرحلة المقبلة، وقال سموه: «الرحلة مستمرة.. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات.. والقادم سيبقى دائماً أجمل في بلادي الإمارات».

محمد بن راشد ومحمد بن زايد خلال أداء شخبوط بن نهيان اليمين القانونية بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وعبدالله بن زايد

حضر أداء اليمين الدستورية، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد خلال أداء خليفة المرر اليمين الدستورية بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وعبدالله بن زايد

وسام الاتحاد

وتوجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالشكر لكل من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ومعالي زكي أنور نسيبة على ما قدماه من عطاء وجهود، خلال فترة عملهما ضمن فريق عمل حكومة الإمارات، وقدّم لهما بالنيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «وسام الاتحاد»، تقديراً لجهودهما المتميزة، وتكريماً لدورهما في خدمة الوطن.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يقلدان أنور قرقاش وسام الاتحاد

وقال سموه: «منح رئيس الدولة وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش، أحد أهم رواد العمل السياسي والأكاديمي والاقتصادي الإماراتي، والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية.. سيواصل الدكتور أنور عطاءه في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة، وسيظل الوطن مقدِّراً لجهوده».

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يقلدان زكي نسيبة وسام الاتحاد

وأضاف سموه: «تم أيضاً تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن كلاً من معالي الدكتور أنور قرقاش، ومعالي الدكتور زكي نسيبة كان من الشخصيات التي لها مسيرة عطاء حافلة من أجل الإمارات، وكانا خير مثال للعطاء والعمل الدؤوب، وما زالت بصماتهما واضحة في جميع المحافل المحلية والدولية.

حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد

من جهته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن الإمارات تقدر أبناءها المخلصين، وتعتز بهم في كل المجالات.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سعدت وأخي محمد بن راشد بتكريم أنور قرقاش وزكي نسيبة، بوسام (الاتحاد)، تقديراً لعطائهما ودورهما في خدمة الوطن على مدى سنوات طويلة، في المجالين الدبلوماسي والثقافي. الإمارات تقدر أبناءها المخلصين، وتعتز بهم في كل المجالات.. تمنياتنا لهما دوام التوفيق ومزيداً من النجاح».

محمد القرقاوي وخلدون المبارك ومحمد مبارك المزروعي وكبار الحضور

شخبوط بن نهيان آل نهيان

شغل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان منصب سفير الدولة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2017، حيث كان له دور محوري في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين، وتعزيز آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما عمل معاليه في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الفترة ما بين عامي 2013 و2014، والتحق بالأكاديمية الملكية العسكرية - ساندهرست ما بين عامي 2015 - 2016، كما ترأس اتحاد الإمارات للفروسية.

حصل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان على بكالوريوس في العلوم التطبيقية والدراسات الإعلامية التطبيقية من كليات التقنية العليا في أبوظبي عام 2012، ودبلوم الدراسات من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عام 2017.

خليفة شاهين المرر

بدأ معالي خليفة شاهين المرر العمل الدبلوماسي بدرجة ملحق سنة 1978، كما عمل في سفارة دولة الإمارات في طوكيو، والوفد الدائم لدولة الإمارات في نيويورك، وعمل سابقاً سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى الجمهورية العربية السورية، ولدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسفيراً غير مقيم لدى جمهورية أرمينيا، وسفيراً للدولة لدى جمهورية تركيا، وتدرّج في عدد من المناصب في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، آخرها مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

مثّل معاليه دولة الإمارات في العديد من المحافل الدولية، وكانت له مشاركة في العديد من الاجتماعات على مستوى الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية، وترأس وفد الدولة في العديد منها.

معالي خليفة المرر حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة صوفيا- اليابان، وماجستير في الاقتصاد السياسي من الكلية الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك- الولايات المتحدة.