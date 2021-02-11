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حاكم رأس الخيمة يلتقي سفير أفغانستان

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ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، أحمد جاويد سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة، وذلك بمناسبة تسلم السفير لمهام عمله، ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.
من جانبه، عبر أحمد جاويد عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مثنياً على علاقات التعاون التي تربط البلدين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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