«التوازن الاقتصادي» يرفع مساحة جناح المجلس في «آيدكس 2021»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس التوازن الاقتصادي مشاركته في فعاليات معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021» والدفاع البحري «نافدكس 2021»، اللذين يعقدان برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وكان مجلس التوازن الاقتصادي قد وقع اتفاقية مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض ليكون الشريك الرئيس لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» في دورتهما الحالية 2021.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، إن مشاركة مجلس التوازن الاقتصادي في معرضي «آيدكس 2021» و«نافدكس 2021» وتوقيع اتفاقية الشراكة الرئيسة تأتي متماشية مع رؤية المجلس وتوجهاته نحو دعم وتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية والمساهمة في تطوير مقدرات القوات المسلحة، مؤكداً حرص «توازن» على تطوير القدرات التكنولوجية والصناعية، ودعم توجهات التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.

وأضاف: إن مجلس التوازن يأمل من خلال مشاركته في هذه الدورة لمعرض «آيدكس» تقديم صورة واضحة لشركائه الاستراتيجيين والشركات العالمية المرموقة الموجودة في المعرض حول طبيعة عمل ونشاط المجلس ودوره في تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسة، إذ يتمثل المحور الأول في تقديم الدعم الفني الشامل اللازم لإدارة مشتريات وعقود القوات المسلحة وشرطة أبوظبي والأجهزة الأمنية، فيما يركز المحور الثاني على دور مجلس التوازن الاقتصادي في مجال البحث والتطوير والسعي للمساهمة الفاعلة في نقل التكنولوجيا المتطورة.. أما المحور الثالث، فيتمثل في عرض دور برنامج التوازن الاقتصادي الذي يتيح خيارات استثمارية عديدة أمام الشركاء الاستراتيجيين من الشركات الدفاعية العالمية والموردين في القطاع الدفاعي والأمني، والعمل على توفير بيئة قانونية ملائمة من أجل إيجاد قطاع صناعة عسكري وأمني فعال ومساهم في النهضة الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أن معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021، يعتبران منصة مثالية لاستعراض أحدث ما توصل إليه أقطاب الصناعات الدفاعية العالمية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة.

من جهتها، قالت منى أحمد الجابر، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي في مجلس التوازن الاقتصادي، إن مجلس التوازن الاقتصادي يرى في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» فرصة كبيرة ومهمة للترويج لأهدافه وبرامجه وآليات عمله ومشاريعه المستقبلية.

وأوضحت أن جناح مجلس التوازن الاقتصادي في معرض «آيدكس» لهذا العام سيمتد على مساحة تتجاوز 1600 متر مربع، بزيادة تبلغ نحو 74% عن مساحة جناحه في الدورة السابقة، وكشفت عن أن المجلس سيقوم خلال هذه الدورة بتوفير منصة افتراضية لتمكين الحضور غير القادرين على زيارة جناح المجلس شخصيًا من التجول فيه افتراضيًا، والتفاعل مع القائمين على المعروضات للحصول على تفاصيل حول المشاريع أو إجراء الاجتماعات الافتراضية.