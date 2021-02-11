الامارات | محمد بن زايد يعيد تسمية «أكاديمية الإمارات الدبلوماسية» إلى «أنور قرقاش الدبلوماسية»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يعيد تسمية «أكاديمية الإمارات الدبلوماسية» إلى «أنور قرقاش الدبلوماسية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تسمية «أكاديمية الإمارات الدبلوماسية» إلى «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»، تكريماً لجهود الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في خدمة قضايا الدولة، وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي. تأتي مبادرة سموه تسمية «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»، تقديراً لدور قرقاش وعطاءاته المخلصة، خلال السنوات الماضية، في العمل الأكاديمي والسياسي، وكونه أحد رواد العمل الدبلوماسي في الدولة.

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