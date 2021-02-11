الامارات | «الأمن الغذائي»: تطوير نظام غذائي عالمي جديد ضرورة لمواجهة «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن الغذائي»: تطوير نظام غذائي عالمي جديد ضرورة لمواجهة «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، إن تطوير نظام غذائي عالمي جديد ضرورة لمواجهة «كوفيد-19»، والقضاء على الجوع في العالم.

جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال اجتماعات لجنة الأمن الغذائي العالمي، التي انطلقت، أول من أمس، وتستمر حتى اليوم افتراضياً. وقالت المهيري: «رغم التحديات الكبيرة، فإن جائحة كورونا حملت العديد من الفرص، التي من بينها دفع الحكومات والمنظمات الدولية المعنية إلى إعادة تقييم حالة الأمن الغذائي والتغذية في مختلف البلدان».

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