الامارات | حكومة الشارقة تفعّل نظام العمل عن بُعد من الأحد المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الشارقة تفعّل نظام العمل عن بُعد من الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة في تعميم صدر بشأن العمل عن بُعد؛ عن تطبيق نظام العمل عن بُعد للموظفين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021، وفقاً للنسبة التي تراها السلطة المختصة، وبما لا يتسبب في تعطّل العمل أو تقليل مستوى الأداء العام لجهة العمل. واستثنى التعميم الموظفين الذي تتطلب مهامهم تواجدهم في مقر عملهم، على أن توفر جهة العمل أقصى درجات الأمن والسلامة، مع ضرورة التأكيد على عدم تكدس الموظفين في مكان واحد، وأن تكون المسافة بين كل موظف وآخر لا تقل عن مترين، بالإضافة إلى توزيع العمل بين الموظفين الذين لن يطبّق عليهم العمل عن بُعد - إذا أمكن ذلك - بحيث يتم التناوب في ما بينهم بشكل أسبوعي في الحضور لمقر العمل، على ألّا تقل نسبة الحضور للموظفين عن 50% لضمان استمرارية العمل.

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