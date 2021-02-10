شيخ الأزهر يهنئ الإمارات بوصول «مسبار الأمل» إلى مدار المريخ

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، دولة الإمارات بنجاح «مسبار الأمل» في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ.

وقال فضيلته في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنجاز عربي جديد يتحقق على أرض الواقع بوصول «مسبار الأمل» إلى مدار كوكب المريخ». وأكد أن هذا الإنجاز من شأنه أن يمنح الشباب العربي فرصة حقيقية للمنافسة عالمياً في مجال بحوث الفضاء، وبناء أجيال قادرة على توظيف أحدث التقنيات في خدمة البشرية.

من جهته قال الدكتور سلطان الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إن العالم الإسلامي في أمس الحاجة إلى هذا الإنجاز المعرفي والاستثمار السليم في شباب الأمة في عصر نرى فيه المعرفة قادمة بقوة لتقود العالم، موضحاً أن مجلس حكماء المسلمين لطالما راهن على دور القيادة ومساعيها الناهضة بالوعي الإنساني مقدرين لدولة الإمارات دورها في تقديم هذه القدوة والنهوض بالمشروع الحضاري للأمة.



