وكالة الفضاء الأوروبية: نتطلع إلى اكتشافات مثيرة وجديدة يوفرها مسبار الأمل حول المريخ

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت وكالة الفضاء الأوروبية أن برنامج الفضاء الإماراتي حقق إنجازاً استثنائياً ونجاحاً عظيماً لوكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء والمؤسسات البحثية الأخرى ذات الصلة في الإمارات، ونحن نتطلع إلى الاكتشافات الهامة والمثيرة بشأن كوكب المريخ التي سوف يقوم بها مسبار الأمل.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية لوكالة أنباء الإمارات «وام».. إن المجتمع الدولي يتابع باهتمام وسعادة قصة نجاح الإمارات عبر السنوات الماضية في بحوث الفضاء والتي تكللت بوصول مسبار الأمل إلى مدار الكوكب الأحمر، مؤكدة أن هذا الإنجاز العظيم يعزز من جاذبية العلماء والمهندسين الإماراتيين كشركاء في الجهود الفضائية العالمية.

وتوقعت الوكالة الأوروبية أن يوفر مسبار الأمل بيانات هامة بشأن طقس ومناخ الكوكب الأحمر، مشيرة إلى أهمية استمرار مراقبة الغلاف الجوي لكوكب المريخ وأنماط الطقس هناك.

وأكدت أن البيانات العلمية التي يتوقع أن يوفرها مسبار الأمل بشأن أنماط الطقس في الكوكب الأحمر، بالإضافة إلى اكتشافات مهمة لمارس إكسبريس، ستساعد في فهم تطور مناخ كوكب المريخ، حيث من المنتظر أن يقدم مسبار الأمل رؤية تكميلية لظواهر الغلاف الجوي، وبالتالي سد الفجوة في سياق التصوير الجوي.

كما أكدت الوكالة أن المهمات الفضائية الأخرى سوف تستفيد من دون أدنى شك من الشراكات الجديدة، والتي تقدم أفكاراً جديدة وإمكانيات جديدة.. لافتة إلى أن البحث عن مقومات الحياة على الكوكب الأحمر يمثل عاملاً مشتركاً رئيسياً بين كافة مهمات استكشاف الكوكب الأحمر السابقة والحالية والمستقبلية.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية أطلقت مهمة «مارس إكسبريس» في ديسمبر 2003 وهي تدور حول الكوكب الأحمر طوال السبعة عشر عاماً الماضية، مما جعلها الوكالة الثالثة التي تحقق هذا الإنجاز بعد روسيا والولايات المتحدة.

وفي عام 2014، انضمت منظمة البحوث الفضائية الهندية إلى مجموعة الدول التي وصلت بنجاح إلى كوكب المريخ، والآن أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الخامسة التي تحقق هذا الإنجاز.

وفي عام 2016، تم إطلاق مركبة شياباريلي وهي مركبة تكنولوجية عبارة عن مشروع مشترك بين وكالة الفضاء الروسية ووكالة الفضاء الأوروبية، وتأجل إطلاق مهمة إكسو مارس الثانية إلى الكوكب الأحمر إلى عام 2022 لأسباب فنية.



