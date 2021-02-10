ابوظبي - سيف اليزيد - كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، أنور قرقاش وزكي نسيبة، بوسام «الاتحاد» تقديراً لعطائهما ودورهما في خدمة الوطن.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «سعدت وأخي محمد بن راشد بتكريم أنور قرقاش وزكي نسيبة، بوسام «الاتحاد» تقديراً لعطائهما ودورهما في خدمة الوطن على مدى سنوات طويلة، في المجالين الدبلوماسي والثقافي».

وأضاف سموه: «الإمارات تقدر أبناءها المخلصين وتعتز بهم في كل المجالات.. تمنياتنا لهما دوام التوفيق ومزيداً من النجاح».

محمد بن زايد: سعدت وأخي محمد بن راشد بتكريم أنور قرقاش وزكي نسيبة بوسام «الاتحاد»





