الامارات | " الوطني للأرصاد" : فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

شكرا لقرائتكم خبر عن " الوطني للأرصاد" : فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحياناً على معظم المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 23:00 اليوم الأربعاء وحتى الساعة 11:00 غداً الخميس.

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