الامارات | المكتب الاعلامي لحكومة الفجيرة يؤكد أن حريق معمل الزيوت بعيد عن المنطقة البترولية

شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الاعلامي لحكومة الفجيرة يؤكد أن حريق معمل الزيوت بعيد عن المنطقة البترولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المكتب الاعلامي لحكومة الفجيرة أن الحريق الذي شب بمعمل للزيوت في منطقة ثوبان التابعة لإمارة الفجيرة لا يقع في المنطقة البترولية في الإمارة نافيا الشائعات و الأخبار غير الصحيحة المتداولة عبر بعض المنابر الإعلامية و التي لا تستند إلى مصادر رسمية.

و أوضح أن الحريق تمت السيطرة عليه خلال فترة زمنية قصيرة مع بعض الأضرار المادية البسيطة وقد عاد المعمل للعمل بالطريقة المعتادة.

و قال الكابتن سالم الأفخم مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز» إن الحريق الذي اندلع أمس في خزان زيت تابع لإحدى شركات معالجة وتكرير مخلفات الزيوت في منطقة ثوبان بالفجيرة لا يتبع منطقة الفجيرة للصناعات البترولية وهو حادث عرضي سيطرت عليه فرق الدفاع المدني بالفجيرة ورأس الخيمة مباشرة دون حدوث أي إصابات بشرية.

و أكد الأفخم أن حركة العمل في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز» تجري وفق المعتاد ولا توجد أي علاقة بين شركة معالجة وتكرير مخلفات الزيوت والمنطقة البترولية.

و دعا المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار غير الصحيحة و الاعتماد على المصادر الرسمية .

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