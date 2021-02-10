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الامارات | إغلاق جميع صالات الأفراح والمناسبات حتى 5 مارس المقبل برأس الخيمة

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مصباح أمين-رأس الخيمة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جميع صالات الأفراح والمناسبات حتى 5 مارس المقبل برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إغلاق جميع صالات المناسبات والأفراح في إمارة رأس الخيمة، ابتداءً من اليوم وحتى الخامس من مارس المقبل، قابلة للتمديد حسب الأوضاع المستجدات الخاصة بفيروس .
وأوضحت، الدائرة أن الإغلاق جاء تطبيقا للبروتوكولات الوطنية للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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