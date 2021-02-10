الامارات | إغلاق جميع صالات الأفراح والمناسبات حتى 5 مارس المقبل برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جميع صالات الأفراح والمناسبات حتى 5 مارس المقبل برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إغلاق جميع صالات المناسبات والأفراح في إمارة رأس الخيمة، ابتداءً من اليوم وحتى الخامس من مارس المقبل، قابلة للتمديد حسب الأوضاع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضحت، الدائرة أن الإغلاق جاء تطبيقا للبروتوكولات الوطنية للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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