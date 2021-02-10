الامارات | "خليفة الطبية" تجري العملية رقم 2000 لـ " الكي بالقسطرة"

شكرا لقرائتكم خبر عن "خليفة الطبية" تجري العملية رقم 2000 لـ " الكي بالقسطرة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة الشيخ خليفة تحقيق الفريق الطبي لكهربائية القلب في المدينة، نجاحاً جديداً بإجرائه أكثر من 2000 عملية كي بالقسطرة منذ تدشين الخدمة عام 2006. مشيرة إلى إدخال مدينة الشيخ خليفة الطبية خدمات المعالجة بالكي لاضطرابات كهربائية القلب إلى الدولة للمرة الأولى منذ ما يقارب 15 عاماً وتعتبر خدماتها الأكثر شمولاً في الدولة.

وتفصيلاً أوضحت مدينة الشيخ خليفة الطبية أن العملية رقم 2000 أجريت لمريض سوري الجنسية، يبلغ من العمر 37 عاماً يعاني من الرجفان الأذيني، وهي مشكلة قلبية شائعة تسبب عدم انتظام وتسارع غير طبيعي في نبضات القلب. وكان هذ المريض قد أدخل إلى المستشفى عدة مرات بسبب تسارع نبضات القلب وضيق التنفس. وقد خضع هذا المريض لعملية كي ناجحة بالتجميد لم يعاني بعدها المريض من أي نوبات جديدة من الرجفان الأذيني. هذا وتحقق هذه العملية نسبة نجاح تبلغ ضعف معدل نجاح الادوية في التحكم بالرجفان الأذيني. وتتطلب العملية إقامة قصيرة في المستشفى (48 ساعة) ويتم اجراؤها تحت التخدير الموضعي باستخدام قسطرة صغيرة تُدخل في الفخذ دون أن تترك أي ندبات.

أدخلت مدينة الشيخ خليفة الطبية تقنية الكي بالتجميد إلى الدولة لأول مرة عام 2014 ومنذ ذلك الوقت أجرت المدينة الطبية قرابة 150 عملية كي بالتجميد، ويستمر فريق كهربائية القلب فيها بإجراء العدد الأكبر من هذا النوع من العمليات على مستوى الدولة.

وقال استشاري كهربائية القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور معتز القادري: "تواصل خدماتنا النمو والتطور ونحن نسعى جاهدين لتوفير أحدث ما توصل إليه العلم والتقنيات في هذا المجال لتسخيرها في علاج مرضانا. يقدم أخصائيو كهربائية القلب ذوو المهارات الكبيرة والخبرات الواسعة رعاية متخصصة شاملة لكافة المرضى الذين يعانون من اضطرابات نظم القلب."

وأضاف: "يوفر قسم كهربائية القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية كافة أشكال الرعاية لأمراض اضطرابات نظم القلب بدءاً من التقييم إلى العلاج تحت سقف واحد بما في ذلك المعالجة بالأدوية بالإضافة إلى الإجراءات الباضعة مثل الكي بالقسطرة، وزراعة بطاريات تنظيم ضربات القلب، وبطاريات إزالة الرجفان. كما تواصل مدينة الشيخ خليفة الطبية تقديم خدمات فريدة مثل كهربائية القلب للأطفال واستئصال البطاريات وأسلاكها بالإضافة لعمليات الكي عند المرضى الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب واضطرابات نظم القلب.

وتابع القادري، "نحن نوظف أحدث نظام لرسم الخرائط ثلاثية الأبعاد للقلب، والموجات فوق الصوتية داخل القلب، والكي بالحرارة، وتقنية الكي بالتجميد لعلاج أصعب حالات اضطراب نظم القلب. وينصب تركيزنا الرئيسي على تقليل المخاطر على مرضانا خلال العمليات مع الحفاظ على نتائجنا المثالية ومعدل نجاح مرتفع."

ومن جانبه قال رئيس معهد علوم القلب بالإنابة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور عمر الفلاس: "لكوننا المركز الأول والأطول خدمة في الدولة فقد حظينا بشرف خدمة آلاف المرضى الذين يعانون من اضطراب نظم القلب على مدار السنين حيث أجرينا 2000 عملية كي بالقسطرة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية"

بعد الوصول إلى هذه النقطة الفارقة، يتطلع فريق كهربائية القلب بفارغ الصبر إلى تحقيق إنجازهم التالي، وهو الوصول إلى زراعة 2000 بطارية تنظيم ضربات القلب وإزالة الرجفان في المستقبل القريب.

فيما أشارت الدكتورة المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية، مريم بطي المزروعي، أن "هذا الإنجاز يضاف إلى قائمة إنجازات أبطال مدينة الشيخ خليفة الطبية. إن 2000 عملية كي بالقسطرة تعادل 2000 فرصة لحياة أعلى جودة لألفي مريض قلب. نحن فخورون للغاية بفريق كهربائية القلب الذي أثبت أن الكمية والنوعية يمكن أن تسيرا جنباً إلى جنب عندما تتواجد المهارات الدقيقة والتقنية الصحيحة والالتزام الخالص في مكان واحد".

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