"مؤتمر مستخدمي منتجات "إيمرسون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" يناقش آفاق الوصول إلى عمليات أكثر ذكاء وأماناً واستدامة"

2021 - يستعد "مؤتمر إيمرسون للمستخدمين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 2021" Emerson Users Exchange Live 2021 Europe, Middle East and Africa (EMEA) لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات المتقدمة والحلول العملية التي من شأنها دعم جهود المصنعين لتعزيز كفاءة الأداء من خلال تشغيل عملياتهم بطريقة ذكية وأكثر أمناً واستدامة. وسيحظى آلاف المشاركين في المؤتمر، والذي سيعقد إلكترونياً في إطار الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة "كوفيد-19"، بفرصة حضور أكثر من 120 عرضاً تقديمياً مباشراً عبر شبكة الإنترنت، وذلك على مدى ثلاثة أيام في الفترة بين 29 و31 مارس المقبل.

ومن المقرر أن يتخلل جدول أعمال المؤتمر الإفتراضي مناقشة أكثر من 70 دراسة حالة مقدمة من جانب المستخدمين النهائيين، حيث ستطرح الدراسات المعمقة مجموعة من الأفكار الهامة حول كيفية تمكين مستخدمي منتجات "إيمرسون" من تبني وتطبيق قيم أعمال قابلة للقياس ورفع مستويات الأمن والسلامة وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تبني ابتكارات قابلة للتطوير بسهولة بما فيها "التعاون عن بعد" و"الصيانة التنبؤية" وآليات المراقبة المتمحورة حول الارتقاء بسلامة الموظفين. كما سيقدم المؤتمر أيضاً وجهات نظر معمقة ورؤى استشرافية وأفكار مبتكرة من نخبة خبراء الأتمتة والبرمجيات ورواد التصنيع، مع التركيز على كيفية إعادة صياغة العمليات وتحديد الكفاءات الجديدة وتخفيض التكاليف التشغيلية، مع تحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة.

وستضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر الإلكتروني كلاً من جوس بيركين، مدير تكنولوجيا الأتمتة في شركة الكيماويات العالمية المتخصصة "نوريون" (Nouryon)؛ وريتشارد مورتيمر، نائب رئيس قسم الهندسة لدى "بريتش بتروليوم" (BP)؛ وفرانك ووترز، الخبير العالمي في مجال الهيدروجين الأخضر في شركة الهندسة "وورلي" (Worley). ويشارك في المؤتمر أيضاً عدد من أبرز المتحدثين الرسميين من شركة "إيمرسون"، وعلى رأسهم رويل فان دورن، رئيس المجموعة لقسم حلول الأتمتة لدى "إيمرسون أوروبا"؛ وفيديا رامناث، رئيس شركة “إيمرسون أوتوميشن سوليوشنز” في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال رويل فان دورن: "يتمثل هدفنا الرئيسي في "إيمرسون" في إرساء دعائم الابتكار الذي يجعل من العالم أكثر أماناً وسلامة وذكاءً واستدامة، وهذا نتطلع إلى تسليط الضوء عليه خلال مؤتمر إيمرسون للمستخدمين الذي سيقام إلكترونياً بمشاركة كوكبة من الخبراء والرواد."

من جانبها، قالت فيديا رامناث: "تسببت الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن انتشار وباء "كورونا" في زيادة الحاجة الملحّة إلى تبنّي استراتيجيات وتقنيات التحول الرقمي من أجل تشغيل قطاعات التصنيع والحفاظ على سير العمل بأمان تام. وسيركز مؤتمر إيمرسون للمستخدمين على كيفية الاستفادة من هذه الاستراتيجيات المتكاملة والتقنيات المتطورة لتحسين الأداء التشغيلي والوصول به إلى مستويات جديدة من الكفاءة والتميز."

ويقدم مؤتمر إيمرسون للمستخدمين مجاناً خريطة طريق لتكنولوجيا المنتجات، بشكل مباشر وعند الطلب، بالإضافة إلى فرص استثنائية لحضور جلسات التواصل المباشر وندوات عمل مع الخبراء، ومناقشة دراسات حالة للمستخدمين، والمشاركة في منتديات وعروض توضيحية حول المنتجات. ويمثل المؤتمر منصة مثالية لمستخدمي منتجات "إيمرسون" للبقاء على تواصل مع الشركة ومواكبة أحدث اتجاهاتها والتعرف عن كثب على تقنياتها وخدماتها وابتكاراتها المستقبلية.

ويجدر الذكر بأنّ تنظيم مؤتمر إيمرسون للمستخدمين يأتي في أعقاب النجاح الذي يشهده مؤتمر المستخدمين الأخير للشركة في الأمريكيتين (Exchange Virtual Series)، والذي بدأ في شهر نوفمبر الماضي ويستمر حتى شهر مارس المقبل. وللمزيد من المعلومات والتسجيل للمشاركة في مؤتمر إيمرسون للمستخدمين، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (EmersonExchange.org/EMEA).