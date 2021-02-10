أمواج تعزز من خطة توسعها العالمية وتفتتح مكتباً في دبي بالإمارات العربية المتحدة

أعلنت أمواج، العلامة العالمية الرائدة في صناعة العطور الفاخرة، عن توسيع وتعزيز عملياتها عبر افتتاح مكتب لها في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت أمواج عاماً حافلاً بالإنجازات على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي شهدها الاقتصاد في العالم. واستهلت دار العطور العُمانية الأصل والمنشأ هذه النقلة الاستراتيجية في نهاية عام 2019م بتولي ماركو بارسيلا منصب الرئيس التنفيذي وتعيين رينو ليقود دفتها الإبداعية مما عزز من ديناميكية أعمالها لتواكب أحدث الاتجاهات العصرية. وقد شهد إجمالي مبيعات عطورها نمواً بنسبة تجاوزت 15 بالمائة خلال النصف الثاني من عام 2020م، بينما ارتفعت عائدات التجارة الإلكترونية بأكثر من 600 بالمائة مما رفع من حصة أمواج السوقية في مختلف القارات في شتى أنحاء العالم.

وسيشكل مكتب أمواج في دبي أحد مراكزها العالمية ومحرك لتنفيذ خطط تطوير أعمالها وخدماتها التقنية والذي سيدعم بدوره التوجه الذي تنتهجه الشركة في مصنع العطور والاستديو الإبداعي في مسقط رأسها سلطنة عمان. ويقع المكتب الجديد في حي دبي للتصميم حيث سيخدم أعمالها الحالية وخططها للتوسع في أسواق جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعليقاً على ذلك، قال ماركو بارسيلا، الرئيس التنفيذي لأمواج: "في وقتٍ يشهد العالم فيه حالة من عدم الاستقرار، نستهل العام 2021 بافتتاح مكتب دبي وكلنا تفاؤل وثقة وشغف لمواصلة نجاحاتنا التي حققناها خلال عام 2020. فنحن ندرك أهمية وجود مكتب مبيعات عالي الكفاءة في هذا الموقع النابض في مدينة دبي حيث سيمكننا من دعم شركاءنا وإيجاد فرص أعمال طويلة المدى. وفي الوقت ذاته، سيعزز من التزامنا بالنزاهة الإبداعية، والحرفية، والجودة في مصنع العطور والاستوديو الإبداعي في مسقط، الأمر الذي سيزيد من جاذبينا لدى عملائنا".

ومن جانبه، قال كريم نجاتي، رئيس المبيعات: "يعد افتتاح مكتبنا في دبي خطوة مهمة لتحقيق استراتيجيتنا للتوسع الدولي. وبعد دمج أعمال الإبداع والتصنيع في مرفقنا العصري في مسقط خلال عام 2020، سيضيف مكتب دبي بعداً جديداً لعملياتنا يركز على المبيعات. وقد وقع اختيارنا على مدينة دبي نظرا لموقعها الحيوي في المنطقة واهميتها كمركز تجاري يربط بين الشرق والغرب".

جديرٌ بالذكر أن العام الماضي شهد تحولاً هائلاً في أعمال أمواج التي استهلت خلاله كتابة فصل جديد في مسيرتها التي تمتد لـ 37 عاماً. فخلال 2020م، أطلقت الشركة عدداً من المنتجات الجديدة التي حظيت على إشادة دولية بما في ذلك عطر ’إنترلود بلاك أيريس‘، و’إنترلود 53‘، ومجموعة النهضة، فضلا عن جهودها لمواكبة الطفرة التي تشهدها التجارة الإلكترونية والطلب المتزايد على تجارب تسوق أكثر رقي وتميز على الإنترنت.