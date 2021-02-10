هاكاسان أبوظبي يحتفل بعيد الحب في قصر الإمارات

بمناسة عيد الحب، يدعو مطعم «هاكاسان أبوظبي» الكانتوني العالمي بقصر الإمارات، الأزواج لاستكشاف قائمة فريدة مستوحاة من الرومانسية ، تم تنسيقها حصريًا للمناسبة الساحرة.
تضم قائمة الأربعة أطباق المميزة روائع المأكولات التي يشتهر بها هاكاسان، والتي تقدم جميعها مع لمسة عيد الحب. وتشمل المقبلات فطائر الكركند المطهوّة ببطء تعلوها الأوراق الذهبية، وديم سوم عيد الحب لكلّ ثنائي، والحبار مع الفلفل الأسود مع المانجو. بعد ذلك، يمكن للضيوف تجربة الأطباق الرئيسية الشهية مثل شرائح البقر ريب آى ، والدجاج المدخن بالياسمين مع السمسم وشنغهاي بوك تشوي وأرز سرطان البحر. وبالطبع لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، إذ يتسنى للضيوف تناول تارت التوت بالياسمين، التي يتم تقديمها مع سوربيه التوت ، وتكتمل الوليمة الرومانسية بكوكتيل ترحيبي أو كوكتيل ناعم من مزيج الفاكهة عند الوصول.
سيكون للضيوف حرية تناول الطعام إما في الداخل، حيث التصميمات الآسرة للمطعم الأنيق، أو تحت النجوم على التراس في الكبائن الخاصة.
قائمة عيد الحب المميزة
الموعد: 14 فبراير 2021، من 6 مساءً حتى 11:30 مساءً
المكان: هاكاسان أبوظبي، قصر الإمارات
السعر: 438 درهم إماراتي للشخص قائمة مميزة مع كوكتيل ترحيبي شاملة العصائر (شخصين بحد أدنى) ، 598 درهم إماراتي للشخص شاملة زجاجة الشمبانيا ومشروبات مميزة
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