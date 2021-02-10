محمد بن راشد ومحمد بن زايد: وصول المسبار بداية الاحتفال بـ«الخمسين»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إتمام مهمة مسبار الأمل بنجاح بوصوله إلى كوكب المريخ.

وبارك سموه لشعب الإمارات، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، وللبشرية جمعاء، وصول أولى البعثات في 2021 لكوكب المريخ.

ووصف سموه وصول مسبار الأمل لكوكب المريخ بأنه مرحلة جديدة من التاريخ العلمي العربي، عنوانها الثقة، الثقة في أنفسنا وشبابنا وشعوبنا، وبأننا نستطيع منافسة بقية الشعوب والعالم.

وأوضح سموه أن وصول مسبار الأمل للمريخ، هو إيذان ببدء احتفالات الدولة بعامها الخمسين واليوبيل الذهبي، مؤكداً سموه أن الاحتفالات ستكون مختلفة، احتفالات علمية وحضارية وملهمة، لبناء نموذج تنموي، نموذج يقول للشباب العربي إننا أهل حضارة، ولإعادة استئناف حضارتنا، بإذن الله، بهم وبسواعدهم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في سلسلة تغريدات على حساب سموه في «تويتر»: «تمت المهمة بنجاح».

وأضاف سموه: «نبارك لشعب الإمارات.. نبارك لجميع الشعوب العربية والإسلامية.. نبارك للبشرية وصول أولى بعثاتها في 2021 لكوكب المريخ.. اليوم بدأت مرحلة جديدة من التاريخ العلمي العربي.. مرحلة عنوانها الثقة.. الثقة بأنفسنا وبشبابنا وبشعوبنا العربية.. الثقة بأننا نستطيع أن ننافس بقية الأمم والشعوب».

ودوّن سموه: «وصول مسبار الأمل هو إيذان ببدء احتفالات دولة الإمارات بعامها الخمسين.. باليوبيل الذهبي.. احتفالاتنا مختلفة.. علمية.. حضارية.. ملهمة.. لأننا نحاول أن نبني نموذجاً تنموياً.. نموذجاً يقول للشباب العربي.. نحن أهل حضارة.. وسنعيد استئناف حضارتنا، بإذن الله، بهم وبسواعدهم».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ أجمل انطلاقة للاستعداد للخمسين سنة المقبلة، ويوم وطني ثانٍ في الإمارات.. لحظة تحول كبرى في تاريخنا ومسيرتنا التنموية، مشيراً سموه إلى أن هذا الحدث هو موعد مع التاريخ، الذي سيكتب أن إرادة التقدم الإماراتية انتصرت على كل التحديات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه الرسمي في «تويتر»: «هذه أجمل انطلاقة للاستعداد للخمسين سنة المقبلة.. إن شاء الله تكون البداية، وننتظر منكم الكثير في مشاريع الفضاء المقبلة».

وأشار سموه إلى أن وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ، هو موعد مع التاريخ، الذي سيكتب أن إرادة التقدم الإماراتية انتصرت على كل التحديات، وأن الرهان على شبابنا المسلح بالمعرفة حقق أهم إنجاز علمي عربي في العصر الحديث، وإننا نستطيع تحقيق كل طموحاتنا، مهما بدت صعبة أو حتى مستحيلة.

وأضاف سموه: «يوم وطني ثانٍ في الإمارات.. لحظة تحول كبرى في تاريخنا ومسيرتنا التنموية.. نبارك لرئيس الدولة، ولأخي محمد بن راشد والحكام وشعبنا الوفي.. إنجاز استثنائي نهديه إلى زايد (طيب الله ثراه).. كان يحلم بهذه اللحظة.. وعيال زايد حققوا أمنيته بالإرادة والعزيمة والتصميم».