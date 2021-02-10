الرئيس المصري: خطوة تبشّر بنهضة علمية في المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وام)

قدم فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التحية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لتجربة مسبار الأمل في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن.

وقال «تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية».

وأضاف: «لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل».