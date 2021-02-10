تحضير منصات فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس»

ابوظبي - سيف اليزيد - منى الحمودي (أبوظبي)

أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض، (أدنيك) تعاون «أبوظبي الوطنية للمعارض» مع كوكبة من المؤسسات الوطنية، لتجهيز وإعداد جميع مرافقها والبنى التحتية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض وفق أعلى المعايير العالمية، استعداداً لإقامة فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2021 في 21 وحتى 25 فبراير الجاري.

وقال الظاهري: «قمنا بتطوير البروتوكولات الخاصة بسلامة وصحة كافة المشاركين في فعاليات المعرضين، وفق ضوابط وإجراءات الهيئات الصحية المحلية والعالمية، وذلك لتلبية وتجاوز تطلعات كافة المشاركين وإخراج هذه الفعالية بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف: «تتوج عملية بدء البناء لمنصات العروض الداخلية والخارجية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2021، الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل في (أدنيك) على مدار الأشهر الماضية، والتي تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الشركة على تنظيم هذه الدورة الاستثنائية في موعدها المقرر، الأمر الذي يبدو جلياً من خلال مشاركة العديد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم».

جاء ذلك خلال تنظيم شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» جولة لممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية لإطلاعهم على آخر التحضيرات والبروتوكولات والإجراءات الاحترازية الخاصة بانطلاقة معرضي الدفاع الدولي آيدكس ونافدكس واللذين يُعقدان تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة ما بين 21 ولغاية 25 فبراير الجاري، بتنظيم من قبل الشركة بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.

عمليات التحضير

وأُطلع ممثلو وسائل الإعلام على عمليات البناء والتحضير لمنصات العروض الداخلية والخارجية في المركز، وعمليات التحضير لمنطقة العروض الحية الخارجية، والتي تقع قبالة المنصة الكبرى، والتي ستشهد عدداً من العروض اليومية للمعدات والآليات الدفاعية من قبل الشركات المحلية والدولية.

وتضمنت الجولة الإعلامية زيارة منطقة العروض الخاصة بمعرض نافدكس 2021، والواقع على مارينا أدنيك المقابل لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، والتي تتضمن خيمة مخصصة لمناطق العروض الداخلية للشركات المتخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية البحرية، بالإضافة إلى منطقة الرصيف البحري التي ستستضيف عدداً من القطع البحرية الدفاعية من عدد من دول العالم.

من جانبه، قال سعيد بن خادم المنصوري، المدير التنفيذي لشركة «كابيتال للفعاليات»، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك): «فخورون بحجم الإقبال الكبير على المشاركة في فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2021 من قبل كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم، حيث ستشهد الدورة الحالية انضمام 5 دول جديدة تشارك للمرة الأولى في فعاليات المعرضين».

وكشف المنصوري عن اكتمال النصاب الخاص بحجوزات مساحات العروض الخارجية والداخلية للمعرضين، والتي ستشهد مشاركة وفود رسمية من عدد كبير من دول العالم، بالإضافة لصناع القرار والمتخصصين في هذه القطاعات الحيوية.

من جهته، استعرض أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» البروتوكولات التي وضعتها «أدنيك» والتي توضح التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بالحفاظ على صحة المشاركين في فعاليات المعرضين، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الهيئات الصحية والرقابية ذات العلاقة داخل وخارج الدولة.

وأوضح أنه وفق هذه الإجراءات، تبدأ رحلة الزائر أو المشارك في فعاليات المعرضين قبل وصوله لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، سواء للمشاركين من داخل أو خارج الدولة، حيث يتوجب على جميع الزوار والعارضين والوفود التسجيل للحصول على تصاريح الدخول الخاصة بهم، حيث لن يسمح لأي شخص لم يقم بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمعرضين بالدخول، ويتوجب على الجميع طباعة التصاريح الخاصة بهم بأنفسهم واصطحابها إلى مقر الحدث.

إجراءات استباقية

وقال: تتضمن الإجراءات الاستباقية، إجراء فحص كوفيد - 19 PCR) لجميع المشاركين المحليين والدوليين، وذلك قبل 48 ساعة من موعد زيارتهم، ويتوجب على جميع المشاركين إبراز نتيجة فحص سلبية على البوابات الأمنية، حتى يتسنى لهم الدخول إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأضاف: «سيتم إجراء الفحوص الخاصة بـ(كوفيد - 19) لجميع المشاركين الدوليين في مطارات الدولة حال وصولهم، وذلك بعد إبرازهم لتصريح التسجيل في معرضي آيدكس ونافدكس، كما تم تحديد 17 فندقاً محيطاً بمركز أبوظبي الوطني للمعارض لاستضافة الزوار الدوليين للحدث، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة، حيث تم تجهيز هذه الفنادق بمراكز فحص (PCR) بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، كما تم توفير خدمة الحافلات من وإلى هذه الفنادق».

وتضمنت قائمة التدابير الاحترازية لـ«أدنيك»، تحديد عدد الزوار والعارضين الذي يوجدون في الوقت ذاته بالمعرضين، كما تم تخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج في موقع الحدث مجهزة بالماسحات الحرارية، وفرق العمل المدربة، مع التطبيق الصارم لمعايير التباعد الجسدي، إلى جانب ارتداء كمامات الوجه في جميع الأوقات أثناء الزيارة، وحرصت «أدنيك» على وضع اللوحات الإرشادية الإلكترونية، بالإضافة إلى الملصقات الخاصة بتعليمات الصحة والسلامة عبر جميع مرافقها، بالإضافة لتوفير أجهزة التعقيم اليدوية للمشاركين بشكل مكثف.

وكشفت «أدنيك» عن تجهيز عدد من العيادات المتخصصة والمرافق الطبية مع طاقم صحي كامل لضمان صحة وسلامة المشاركين، وذلك بالتنسيق الكامل والمباشر مع الجهات الصحية في إمارة أبوظبي، والتي ستعمل على مدار اليوم خلال فترة انعقاد المعرضين.