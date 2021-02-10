حاكم رأس الخيمة: إنجاز علمي رائد يخلّد اسم الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن نجاح وصول «مسبار الأمل» لمدار كوكب المريخ، يعد إنجازاً تاريخياً وعلمياً رائداً يخلد اسم الإمارات في مصاف الدول المتقدمة بصناعة الفضاء والبحث العلمي على مستوى العالم.

وأشاد سموه بتحقيق هذا الإنجاز العربي على يد أبناء الوطن بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مؤكداً أن أبناء الإمارات قادرون على الوصول بأحلامهم وطموحاتهم إلى أقصى الحدود، ولا وجود لكلمة مستحيل في قاموسهم. وقال سموه: «قبل 5 عقود كان حلم وطموح الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، الوصول من الصحراء إلى الفضاء، واليوم تحقق الحلم بالتزامن مع احتفال الإمارات بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، واستطاعت دولتنا الغالية بسواعد وعقول أبناء وشباب الوطن المخلصين، كتابة تاريخ علمي جديد بأحرف من «الأمل» و«اللامستحيل».. نبارك لشعب دولتنا الغالية وللعالم العربي والإسلامي هذا الإنجاز».

ورفع سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات الوفي على هذا الإنجاز التاريخي.