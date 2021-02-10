حمدان بن محمد: الإمارات تصنع تاريخاً جديداً للمنطقة والعالم

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

هنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخاهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بتمام الإنجاز التاريخي والأول من نوعه على مستوى الأمتين العربية والإسلامية والذي حققه أبناء الإمارات اليوم بدخول «مسبار الأمل» بنجاح إلى مداره حول كوكب المريخ، مكللاً رحلته التي انطلقت في العشرين من شهر يوليو الماضي لتحقق حلماً راود مخيلة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، قبل 50 عاماً.

وقال سموه، بهذه المناسبة: «بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، ودعم وتشجيع ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تصنع الإمارات تاريخاً جديداً للمنطقة والعالم، فالإنجاز الكبير الذي أضافته دولة الإمارات اليوم إلى سجل إنجازاتها الحافل، وعلى مرأى ومسمع من العالم، هو بمثابة توقيع وثيقة انضمامها الرسمي إلى نادي الكبار في مضمار علوم واكتشاف الفضاء.. وبكونها خامس دولة تصل إلى كوكب المريخ في تاريخ البشرية.. تسجل دولتنا انتصاراً علمياً ومعرفياً غير مسبوق على مستوى الأمتين العربية والإسلامية.. وإنجازاً سنوظف نتائجه الإيجابية وما استفدناه من دروس مهمة خلال كل مراحل العمل على هذا المشروع الطموح لخدمة شعوب المنطقة والعالم اتساقاً مع سعي الإمارات الدائم إلى تقديم كل ما من شأنه تحقيق سعادة الإنسان».

وأكد سموه أن الإنجاز الكبير، الذي تحقق بتوفيق الله تعالى وإصرار أبناء الإمارات على إثبات جدارتهم بريادة مسيرة التطوير المباركة التي انطلقت مع تأسيس دولة الاتحاد، يعد قفزة نوعية جديدة تعزز مكانة دولتنا عالمياً باقتحام مجالات مرتبطة بصناعة المستقبل اتساقاً مع نهج الدولة القائم على رفع سقف التوقعات والمنافسة للوصول إلى المراتب الأولى في شتى القطاعات، بما في ذلك قطاع الفضاء الذي يشكل اكتشاف أسراره مطلباً مهماً لتحسين حياة الإنسان.

وقال سموه: «تواصل دولة الإمارات تقديم نماذج نجاح ملهمة، مدفوعة برؤية قيادة أدركت منذ وقت مبكر متطلبات الريادة، ولم تدخر جهداً في تحقيقها لشعبها، مستعينة في ذلك بسواعد وعقول وطموح شباب حرصت على الاستثمار في تهيئتهم بأفضل الأساليب الممكنة لتولي زمام المسؤولية للأخذ بوطنهم إلى مصاف الدول الكبرى».

وأعرب سموه عن بالغ تقديره لفريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء وجميع القائمين على البرنامج الوطني للفضاء وكل من أسهم في إنجاح رحلة المسبار، وصولاً إلى دخول مداره حول الكوكب الأحمر بنجاح.