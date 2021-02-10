مكتوم بن محمد: حلم زايد أصبح واقعاً

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

رفع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة النجاح التاريخي لمسبار الأمل بدخول مداره حول كوكب المريخ في التوقيت المحدد له بعد رحلة قطع خلالها مسافة تجاوزت 490 مليون كيلومتر في الفضاء. وقال سموه: «تغمرنا اليوم مشاعر السعادة والفخر ونحن نرى هذا الإنجاز التاريخي الذي حول حلم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إلى واقع حظيت كافة مراحل الإعداد له والعمل عليه بكل الدعم والرعاية من قيادتنا الرشيدة التي وضعت اكتشاف الفضاء والدخول بقوة إلى مضمار علومه وأبحاثه ومشاريعه هدفاً استراتيجياً في مقدمة أهدافها التنموية، وهيأت للمسبار كل الظروف لإتمام وصوله لمداره وفق الإطار الزمني المعتمد ورغم كل الظروف التي أحاطت بهذا المشروع الطموح في عامه الأخير، نظراً لما تسبب فيه تحدي (كوفيد - 19) من تحديات لم تثنِ شباب الإمارات عن عزمهم استكمال مشروعهم التاريخي وصولاً إلى هذا اليوم المشهود الذي نرى فيه تكليلاً لجهود واصلت الليل بالنهار على مدار نحو ست سنوات».