الامارات | ناسا تهنئ دولة الإمارات بنجاح وصول مسبار الأمل إلى المريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن ناسا تهنئ دولة الإمارات بنجاح وصول مسبار الأمل إلى المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ المدير المشارك لإدارة المهام العلمية في وكالة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية /ناسا/ توماس زوربوشين دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح وصول "مسبار الأمل" إلى المريخ.

وقال في تغريدة له على تويتر إن خطوة دولة الإمارات الجريئة لاستكشاف المريخ ستلهم الكثير من الدول لتحذو حذوها.

واستشهد ببيت شعر للشاعر العربي أبو الطيب المتنبي الذي يقول : إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ.

وأعرب عن أمله في التعاون مع دولة الإمارات في مشروع استكشاف الكوكب الأحمر.

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