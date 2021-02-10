الامارات | حاكم الفجيرة: نجاح مسبار الامل بهمة رجال أقدامهم على الأرض وطموحهم لا يعرف الحدود

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الفجيرة: نجاح مسبار الامل بهمة رجال أقدامهم على الأرض وطموحهم لا يعرف الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن ربحت الامارات من جديد ووصلت للمريخ وها هي اليوم تدخل التاريخ عبر بوابة مزهرة من بوابات المستقبل الواسعة التي لا يطؤها الا رجال عرفوا كيف يذللون الصعاب ويحلقون فوق السحاب.. اقدامهم على الارض وطموحهم لا يعرف الحدود.

وقال سموه بمناسبة نجاح مهمة مسبار الأمل في الوصول للمريخ: لا نحايد الحقيقة ان قلنا ان القلق كان يرافقنا في هذه المهمة الصعبة ولا نبالغ حتما اذ نؤكد اننا كنا واثقون من النجاح.. لان رجال الوطن هم من خططوا، وشباب الوطن هم من نفذوا، وهانحن نقدم للاجيال المقبلة عناوين كبيرة للنجاح والمستقبل.. نجعلهم يفخرون بانتمائهم الى هذه الارض الطيبة التي استثمرت بالانسان فخرجت للعالم بابهى العقول وأعظم الانجازات.

وأضاف: النجاح لا يتجزأ، والنصر لم يكن وليد لحظة او بالصدفة.. انه تراكم سنوات من العمل والمثابرة والاتقان واليوم نستذكر ذاك الحلم الذي راود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه باني نهضة الامارات وصانع مجدها وكيف تحقق هذا الحلم.. كما كل الاحلام الاخرى التي راهن عليها رحمه الله واحسن مثواه.

وأكد سموه: اليوم ربحت الامارات امام عيون العالم ؛ فهنيئا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" هذا الانجاز الكبير وهنيئا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، راعي هذا المشروع الضخم وهنيئا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رمز الوطن وهنيئا لاصحاب السمو حكام الامارات ولشعب الامارات المعطاء.. والقادم اجمل واكثر تالقا.. والتاريخ يصنعه رجال وعدوا شعوبهم وصدقوا وان الله مع الصادقين .

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