الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة بنجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مدار كوكب المريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة بنجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مدار كوكب المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مدار كوكب المريخ.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة.

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