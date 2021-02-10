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الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة بنجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مدار كوكب المريخ

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة بنجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مدار كوكب المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مدار كوكب المريخ.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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