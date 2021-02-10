الامارات | حاكم الفجيرة: الإمارات تدخل التاريخ عبر بوابة مزهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الفجيرة: الإمارات تدخل التاريخ عبر بوابة مزهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن الإمارات ربحت من جديد، ووصلت للمريخ، وها هي اليوم تدخل التاريخ عبر بوابة مزهرة من بوابات المستقبل الواسعة، التي لا يطؤها إلا رجال عرفوا كيف يذلّلون الصعاب ويحلّقون فوق السحاب، أقدامهم على الأرض وطموحهم لا يعرف الحدود.

وقال سموه بمناسبة نجاح مهمة «مسبار الأمل» في الوصول للمريخ: «لا نحايد الحقيقة إن قلنا إن القلق كان يرافقنا في هذه المهمة الصعبة، ولا نبالغ حتماً إذ نؤكد أننا كنا واثقين بالنجاح، لأن رجال الوطن هم من خططوا، وشباب الوطن هم من نفذوا، وها نحن نقدم للأجيال المقبلة عناوين كبيرة للنجاح والمستقبل، نجعلهم يفخرون بانتمائهم إلى هذه الأرض الطيبة، التي استثمرت في الإنسان فخرجت للعالم بأبهى العقول وأعظم الإنجازات».

وأضاف سموه: «النجاح لا يتجزأ، والنصر لم يكن وليد لحظة أو بالصدفة، إنه تراكم سنوات من العمل والمثابرة والإتقان، واليوم نستذكر ذاك الحلم الذي راود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني نهضة الإمارات وصانع مجدها، وكيف تحقق هذا الحلم، كما كل الأحلام الأخرى التي راهن عليها، رحمه الله وأحسن مثواه».

وأكد سموه: «اليوم ربحت الإمارات أمام عيون العالم، فهنيئاً لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، هذا الإنجاز الكبير، وهنيئاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، راعي هذا المشروع الضخم، وهنيئاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رمز الوطن، وهنيئاً لأصحاب السمو حكام الإمارات، ولشعب الإمارات المعطاء، والقادم أجمل وأكثر تألقاً، والتاريخ يصنعه رجال وعدوا شعوبهم وصدقوا وإن الله مع الصادقين».

- كنا واثقين بالنجاح لأن رجال الوطن خطّطوا وشباب الوطن نفذوا.

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