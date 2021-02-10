الامارات | مكتوم بن محمد: حلم زايد تحقق بإنجاز أيادٍ وعقول إماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: حلم زايد تحقق بإنجاز أيادٍ وعقول إماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة النجاح التاريخي لـ«مسبار الأمل»، بدخوله مداره حول كوكب المريخ في التوقيت المحدد له، بعد رحلة قطع خلالها مسافة تجاوزت 490 مليون كيلومتر في الفضاء.

وقال سموه: «تغمرنا مشاعر السعادة والفخر ونحن نرى هذا الإنجاز التاريخي، الذي حوّل حلم الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى واقع حظيت كل مراحل الإعداد له والعمل عليه بكل الدعم والرعاية من قيادتنا، التي وضعت اكتشاف الفضاء والدخول بقوة إلى مضمار علومه وأبحاثه ومشروعاته، هدفاً استراتيجياً في مقدمة أهدافها التنموية، وهيأت لـ(المسبار) كل الظروف لإتمام وصوله لمداره وفق الإطار الزمني المعتمد، ورغم كل الظروف التي أحاطت بهذا المشروع الطموح في عامه الأخير، نظراً إلى ما تسبب فيه تحدي (كوفيد-19) من تحديات، لم تثنِ شباب الإمارات عن عزمهم استكمال مشروعهم التاريخي، وصولاً إلى هذا اليوم المشهود الذي نرى فيه تكليلاً لجهود واصلت الليل بالنهار، على مدار نحو ست سنوات من الجهد والبحث والدراسة والتطوير».

وقدّم سموه تحية شكر وتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذه المهمة التاريخية والإنجاز العلمي الكبير، الذي تؤسس به الإمارات لنفسها مكانة رفيعة جديدة، كخامس دولة على مستوى العالم تصل إلى مدار كوكب المريخ، والدولة الأولى في العالمين العربي والإسلامي، التي تتمكن من إحراز هذا السبق العلمي، الذي من المنتظر أن تكون له نتائجه الإيجابية الكبيرة في دعم الأبحاث العالمية المتعلقة بالفضاء، التي تصبّ في مجملها في خدمة الإنسان وتحسين نوعية حياته على الأرض، بما سيقدمه «المسبار» من معلومات جديدة وغير مسبوقة حول هذا الكوكب البعيد.

ونوّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أنه بالإضافة إلى القيمة العلمية والمعرفية بالغة الأهمية لهذه المهمة التاريخية، تأتي كذلك قيمتها المعنوية في تحفيز الهمم، وتقديم مصدر إلهام للأجيال الحالية والمقبلة.

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