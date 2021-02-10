الامارات | حمدان بن محمد: الإمارات تصنع تاريخاً جديداً للمنطقة والعالم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: الإمارات تصنع تاريخاً جديداً للمنطقة والعالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخاهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بتمام الإنجاز التاريخي، والأول من نوعه على مستوى الأمتين العربية والإسلامية الذي حققه أبناء الإمارات، أمس، بدخول «مسبار الأمل» بنجاح إلى مداره حول كوكب المريخ، مكللاً رحلته، التي انطلقت في 20 يوليو الماضي، لتحقق حلم راود مخيلة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، قبل 50 عاماً.

وقال سموه: «بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ودعم وتشجيع ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تصنع الإمارات تاريخاً جديداً للمنطقة والعالم، فالإنجاز الكبير الذي أضافته دولة الإمارات اليوم إلى سجل إنجازاتها الحافل، وعلى مرأى ومسمع من العالم».

وتابع سموه أن «دولتنا تسجل انتصاراً علمياً ومعرفياً غير مسبوق على مستوى الأمتين العربية والإسلامية، وإنجازاً سنوظف نتائجه الإيجابية وما استفدناه من دروس مهمة خلال كل مراحل العمل على هذا المشروع الطموح لخدمة شعوب المنطقة والعالم، اتساقاً مع سعي الإمارات الدائم إلى تقديم كل ما من شأنه تحقيق سعادة الإنسان، وضمان مستقبل واعد للأجيال المقبلة».

وأكد سموه أن «الإنجاز الكبير، الذي تحقق بتوفيق الله تعالى، وإصرار أبناء الإمارات على إثبات جدارتهم بريادة مسيرة التطوير المباركة، التي انطلقت مع تأسيس دولة الاتحاد، يعدان قفزة نوعية جديدة تعزز مكانة دولتنا عالمياً باقتحام مجالات مرتبطة بصناعة المستقبل».

وقال سموه: «أيما فخر نشعر به اليوم وقد تحقق هذا الإنجاز التاريخي بأيادٍ وعقول إماراتية شابة، كللت جهودها على مدار نحو ست سنوات من العمل الجاد، والتفاني في إنجاز المهام وفق الجدول الزمني المحدد لهذا المشروع الضخم، فرغم الظرف الاستثنائي الذي غيّر، على مدار العام الماضي، كل المعايير والمقاييس، لم تهتز ثقة هؤلاء الشباب بقدرتهم على الوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم، لتحويل حلم زايد إلى واقع وإنجاز يتوّج رأس كل إماراتي وإماراتية، الإنجاز المتحقق اليوم يؤكد أن الإمارات ستظل دائماً منارة تشيع الأمل والخير والنماء في ربوع الأرض، حتى وإن كان هذا الهدف على بعد ملايين الأميال في عمق الفضاء».

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